El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque habrá momentos en que se observarán nubes altas, especialmente en la tarde.

Las temperaturas serán frescas, comenzando en torno a los 7 grados en las primeras horas y descendiendo a 4 grados hacia la mañana. A medida que el día progrese, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose alrededor de los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% en la madrugada y alcanzando niveles cercanos al 100% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, especialmente en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de las nubes, no habrá riesgo de lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría.

En resumen, A Estrada experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 13 grados , alta humedad y vientos moderados. Aunque el cielo estará cubierto, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.