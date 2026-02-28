El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Cuntis se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, especialmente entre la 1 y las 3 de la tarde, cuando se espera que el cielo esté cubierto en su mayor parte.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán las más frías, con temperaturas que rondarán los 5 a 7 grados. A medida que el sol se eleve, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 7 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 72% al final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías.

En cuanto al viento, se registrarán vientos de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Cuntis podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas son más frescas.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un cielo que pasará de poco nuboso a muy nuboso, temperaturas frescas y un viento moderado del noreste. Sin duda, será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las variaciones de temperatura a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.