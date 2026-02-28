El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Catoira se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15 grados, lo que proporcionará un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 79% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la sensación de frescor será notable en las primeras horas, el tiempo se tornará más seco y cómodo conforme se acerque la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 19:23, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Catoira no querrán perderse.

En resumen, el tiempo en Catoira para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.