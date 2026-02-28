El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con cielos que se mantendrán claros durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas se mantengan frescas, comenzando en torno a los 5 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 4 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta al inicio del día, con valores que rondan el 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 62% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 26 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en áreas abiertas. A lo largo de la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, manteniendo una velocidad moderada que no debería causar inconvenientes.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 12 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso gradual de las temperaturas, que volverán a situarse en torno a los 5 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.