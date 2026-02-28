El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Cangas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 14 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 70%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. A pesar de estas ráfagas, el viento no debería resultar incómodo, y podría incluso ofrecer un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades recreativas en la naturaleza. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Cangas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y el ocaso se producirá a las 19:24, ofreciendo una puesta de sol que promete ser espectacular. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 9 grados hacia la noche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.