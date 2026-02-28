El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 87%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, con cielos poco nubosos que permitirán que el sol brille en gran parte del día.

A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 12 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de vientos del norte y noreste, que soplarán a velocidades de entre 8 y 14 km/h. Estos vientos, aunque moderados, pueden hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la mañana, con un aumento gradual de nubes altas hacia la tarde. A partir de las 12:00 horas, se espera que el cielo se cubra parcialmente, pero sin probabilidades de precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.

La tarde traerá consigo temperaturas que rondarán los 12 a 14 grados, con un leve descenso hacia la noche, donde se espera que las temperaturas caigan nuevamente a los 9 grados. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta el 72% hacia el final del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las estrellas sean visibles.

En resumen, el día en Cambados se perfila como fresco y mayormente soleado, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día. Los vientos del norte y noreste aportarán un toque de frescura, pero no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. Es un buen momento para salir y disfrutar de la belleza de la localidad, ya sea paseando por sus calles o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.