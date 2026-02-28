El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de febrero de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 87%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, con cielos poco nubosos que permitirán que el sol brille en gran parte del día.
A partir del mediodía, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando los 12 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia de vientos del norte y noreste, que soplarán a velocidades de entre 8 y 14 km/h. Estos vientos, aunque moderados, pueden hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.
En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la mañana, con un aumento gradual de nubes altas hacia la tarde. A partir de las 12:00 horas, se espera que el cielo se cubra parcialmente, pero sin probabilidades de precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los residentes y visitantes de Cambados podrán disfrutar de un día seco y agradable, ideal para actividades al aire libre.
La tarde traerá consigo temperaturas que rondarán los 12 a 14 grados, con un leve descenso hacia la noche, donde se espera que las temperaturas caigan nuevamente a los 9 grados. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta el 72% hacia el final del día. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las estrellas sean visibles.
En resumen, el día en Cambados se perfila como fresco y mayormente soleado, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día. Los vientos del norte y noreste aportarán un toque de frescura, pero no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin interrupciones. Es un buen momento para salir y disfrutar de la belleza de la localidad, ya sea paseando por sus calles o disfrutando de la gastronomía local en alguna de sus terrazas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.
