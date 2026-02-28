El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 8 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 82% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 51% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento se mantendrá predominantemente del norte, lo que podría influir en la percepción térmica, especialmente al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente a los 8 grados. La puesta de sol está prevista para las 19:22, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

En resumen, el día en Caldas de Reis se presenta como una jornada de clima favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. Es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la belleza del entorno, aprovechando al máximo las horas de luz solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.