El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Bueu se presenta con un tiempo predominantemente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes den paso a momentos de cielo poco nuboso y despejado, lo que permitirá disfrutar de intervalos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque la temperatura irá aumentando progresivamente. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento aumente ligeramente, alcanzando rachas de hasta 11 km/h. Esto podría contribuir a que la sensación de frío se acentúe, especialmente en zonas más expuestas. A lo largo del día, el viento será más intenso, pero no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para disfrutar de la naturaleza y de las vistas que ofrece la costa de Bueu.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y momentos de sol. Las temperaturas serán frescas, y aunque la humedad será alta, la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día agradable. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y que aprovechen las horas de sol para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.