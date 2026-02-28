El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, se mantendrá esta tendencia, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 53% a 56%. Esto podría hacer que el aire se sienta un poco más frío de lo que indica el termómetro, especialmente en las horas de la tarde.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 1 y 3 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

A lo largo de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que, a pesar de la presencia de nubes, no se espera que afecten la calidad del día ni que interrumpan las actividades al aire libre.

En la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:23. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de entre 7 y 9 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Barro disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables durante el mediodía y un viento moderado que aportará frescura. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni cambios drásticos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.