El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

El día de hoy, 28 de febrero de 2026, Baiona se despertará bajo un cielo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados , con una ligera disminución a 9 grados hacia las horas más frescas de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas. Los vientos serán predominantes del norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

A lo largo del día, no se esperan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden sentirse frescas, especialmente con el viento.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol se anticipa para las 19:24, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Baiona podrán disfrutar al final de la jornada.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir a pasear, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.