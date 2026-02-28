El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de febrero

Hoy, 28 de febrero de 2026, As Neves se despertará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 48% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al amanecer, las condiciones se tornarán más cómodas conforme el sol se eleve en el cielo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. En las horas de mayor actividad, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas expuestas. Sin embargo, estas condiciones no deberían afectar significativamente las actividades al aire libre, ya que el viento será moderado y no se anticipan ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los habitantes de As Neves. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 19:22, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en As Neves, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar al máximo el sol y el aire fresco, haciendo de este un día memorable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-27T20:52:11.