El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 92%, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación sea notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Durante estas horas, se prevén lluvias que podrían acumular hasta 2 mm, lo que podría causar charcos y una visibilidad reducida en algunas áreas. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad de que se produzcan durante la mañana.

La temperatura se mantendrá estable en torno a los 12 grados durante las primeras horas, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Este viento podría contribuir a la sensación de frío y a la inestabilidad de las condiciones meteorológicas.

A partir de la tarde, se prevé que el cielo comience a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de lluvia disminuirá después de las 13:00, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la noche, con cielos parcialmente nublados y temperaturas que rondarán los 9 grados al caer el sol.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y el viento, especialmente durante las horas de la mañana. A medida que el día avance, las condiciones podrían mejorar, pero es prudente mantenerse informado sobre cualquier cambio en la previsión meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.