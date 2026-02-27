El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones de lluvia se intensifiquen ligeramente, especialmente entre las 5 y las 7 de la mañana, donde se espera una precipitación de hasta 2 mm. La probabilidad de lluvia es del 100% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, pero sin llegar a ser torrenciales.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, aumentando en algunos momentos a 16 km/h. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, manteniendo una velocidad moderada, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 14 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. A partir de las 2 de la tarde, las condiciones de cielo comenzarán a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La probabilidad de tormentas es baja en la tarde, con un 0% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que la actividad eléctrica será poco probable.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso a las 19:22. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque se podrán disfrutar momentos de claridad hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.