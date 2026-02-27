El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y aumentando hasta un 93% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A partir de la tarde, se espera que el cielo se torne muy nuboso y, posteriormente, cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 1 a 1.5 mm, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00.

El viento soplará desde el noreste al principio del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 6 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada. Hacia la tarde, se prevé que el viento cambie a dirección sur y se intensifique, alcanzando rachas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00 y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente a partir de la tarde, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00, y un 0% después de las 19:00.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 8 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 19:21, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, también traerá consigo la vitalidad que las lluvias aportan a la naturaleza de Vilaboa.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.