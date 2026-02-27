El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con valores que oscilarán entre 0.2 y 1 mm, lo que indica que se espera lluvia escasa pero constante. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y manteniéndose en un 10% durante la tarde y la noche. Esto sugiere que los habitantes de Vila de Cruces deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta los 33 km/h en las horas más activas del día. Las velocidades del viento variarán, comenzando con una brisa moderada de 8 km/h en la mañana y aumentando a medida que el día avanza, alcanzando su punto máximo en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, superando el 90% en las primeras horas del día.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, comenzando en 9 grados y descendiendo gradualmente a 5 grados hacia la noche. La combinación de la temperatura baja y la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, pero con el viento y la humedad, la percepción del frío será más intensa.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, lo que podría llevar a un ambiente más fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, el día en Vila de Cruces se presenta como un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.