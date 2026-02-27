El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance el día, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un aumento en la cobertura de nubes y la posibilidad de lluvias escasas.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados, mientras que la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89% en las horas más frescas de la mañana. El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera que continúen las lluvias ligeras. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 13:00, con un ligero aumento a 14 grados. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento, que podría intensificarse hasta alcanzar rachas de hasta 30 km/h en las horas de la tarde.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00.

Al caer la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se situarán entre los 10 y 11 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. El viento, que cambiará a dirección norte, disminuirá su velocidad, pero aún se sentirán rachas de hasta 22 km/h.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, lo que aconseja a los ciudadanos llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.