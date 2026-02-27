El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 16 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, ya que se anticipa que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más activas de la mañana. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto indica que es muy probable que los residentes de Valga necesiten paraguas o impermeables si planean salir durante estas horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más intensas. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 84% y el 96% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la temperatura podría alcanzar su punto máximo de 16 grados, pero la combinación de la humedad y el viento puede hacer que se sienta más fresco.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% entre la 1 y las 7 de la mañana, y del 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente, lo que sugiere que las condiciones climáticas podrían mejorar hacia el final del día.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo cubierto y fresco, con lluvias ligeras y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.