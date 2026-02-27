El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente con bruma y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en forma de lloviznas ligeras.

La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 9 a 10 grados , con una humedad relativa alta que rondará el 88% al 91%. Esto generará una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. El viento soplará desde el suroeste a una velocidad moderada de entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que el día avance hacia la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas se intensifiquen. La probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con lluvias que podrían ser más intensas en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 11 grados , mientras que la humedad relativa podría llegar a un 90% en su punto máximo.

El viento también se intensificará, alcanzando rachas de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de inestabilidad en el ambiente. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, predominando del suroeste y luego del noroeste, lo que podría influir en la percepción de frío.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían acompañar a las precipitaciones. La probabilidad de tormenta se estima en un 65% a 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable estar preparado para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes.

Al caer la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando desde el norte a una velocidad de 10 km/h.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un inicio brumoso y cubierto, seguido de un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas por la tarde, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.