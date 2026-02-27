El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente durante las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre las 7 y la 1 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 9 y 16 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo a un 76% hacia la noche.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 31 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría afectar actividades al aire libre y el tráfico en la zona.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, ofreciendo un respiro de las condiciones adversas del día. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad atmosférica podría traer sorpresas. En resumen, se recomienda a los habitantes de Tomiño que se preparen para un día mayormente lluvioso y fresco, con la posibilidad de tormentas, y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.