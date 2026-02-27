El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, y a medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto. Las condiciones meteorológicas indican que la lluvia será escasa, aunque se prevé que se presenten algunas lloviznas intermitentes, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 10 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía. Sin embargo, por la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando hasta un 91% en las horas previas al mediodía. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones de cielo cubierto, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan tormentas en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 70% entre la 1 y las 7 de la tarde. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa disminuya considerablemente hacia la noche, cuando la probabilidad de tormentas caiga a cero.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.