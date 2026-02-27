El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 79%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne muy nuboso y posteriormente cubierto, con lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la mañana. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en las horas más activas de la mañana. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Silleda necesiten paraguas al salir de casa.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 06:00 y las 07:00. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 10-20 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 6 grados al final del día, lo que sugiere que la noche será fría y húmeda.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, se espera que la actividad tormentosa disminuya a medida que avance la tarde, con una probabilidad de solo un 10% entre las 13:00 y las 19:00.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable estar preparado para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.