El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana y alcanzando hasta 14 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente en la mañana, donde se anticipan entre 0.1 y 1.0 mm de lluvia. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se espera que el cielo permanezca cubierto.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 37 km/h, siendo más intenso durante las primeras horas del día. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, llegando a ser de solo 9 km/h hacia la tarde y la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 71% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.