El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, comenzando en torno a los 9 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 16 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frío mayor.

El viento soplará predominantemente del sureste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 13:00 y las 17:00, cuando el viento del noreste alcanzará su máxima velocidad.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 60% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a medida que el día avance, esta probabilidad disminuirá, cayendo a un 20% entre las 13:00 y las 19:00, y a un 0% después de esa hora.

En resumen, los habitantes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento y humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.