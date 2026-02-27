El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a un cielo cubierto con lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias, especialmente en las horas centrales del día, con valores que podrían alcanzar hasta 1 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y se mantendrá alta durante la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. A medida que el día avanza, la intensidad del viento aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, haciendo que las temperaturas se sientan más frías de lo que realmente son.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las tormentas serán una posibilidad, con una probabilidad del 65% entre las 01:00 y las 07:00 y del 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de tormentas y una ligera recuperación en la temperatura, que podría alcanzar hasta los 15 grados .

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, llegando a los 8 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a disminuir, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 75%. La puesta de sol se producirá a las 19:22, marcando el final de un día que ha estado marcado por la inestabilidad y la variabilidad en las condiciones meteorológicas.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.