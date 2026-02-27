El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85% al amanecer, lo que generará una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, aunque se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de lluvia será del 100%, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en 12 grados durante las primeras horas del día, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h, alcanzando rachas de hasta 32 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de tormentas ligeras, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta también se sitúa en un 70%.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 15 grados, aunque la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y el viento. Las precipitaciones continuarán siendo posibles, aunque con menor intensidad, y se espera que la probabilidad de lluvia disminuya a cero entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a 12 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. El viento disminuirá su intensidad, con rachas que se reducirán a 8 km/h hacia la medianoche.

En resumen, Ribadumia experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir, llevando paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones climáticas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.