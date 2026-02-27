El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, lo que podría dar lugar a lluvias escasas.

La precipitación se prevé que sea ligera, con acumulados que podrían oscilar entre 0.3 y 1 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente en las horas posteriores. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas si planean salir.

En cuanto al viento, se espera que sople del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente con las temperaturas que no superarán los 16 grados en su punto máximo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 9 grados . La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, aunque las nubes persistirán.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.