El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un panorama más cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mayor parte de la jornada, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente, pero no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento. La dirección del viento cambiará hacia el noreste por la tarde, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible mejora del tiempo.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que las condiciones se sientan un poco más agradables.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante la mañana. A medida que el día avance, es posible que se presenten algunas mejoras, pero es prudente estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.