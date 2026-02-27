El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 2:00 AM hasta las 8:00 AM, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 8 y 16 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 8 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán los 16 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad entre la 1:00 AM y las 7:00 AM, y un 70% entre las 7:00 AM y la 1:00 PM. Sin embargo, a partir de la 1:00 PM, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, lo que sugiere que las condiciones mejorarán hacia la tarde.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia en las primeras horas del día y disfrutar de una tarde más tranquila.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.