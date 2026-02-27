El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, y a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 16 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 16 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas de mayor nubosidad. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de las 04:00 horas, con lluvias escasas que irán aumentando en intensidad a medida que avance la mañana. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en las horas centrales del día, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00 horas. A partir de las 13:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 10%, aunque no se descartan chubascos aislados.

Además, existe un riesgo significativo de tormentas, especialmente en la mañana, con un 60% de probabilidad entre la 01:00 y las 07:00 horas, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Sin embargo, esta probabilidad se reduce a un 10% en la tarde y a 0% durante la noche.

Los vientos serán moderados, predominando del noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y temperaturas frescas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.