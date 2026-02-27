El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se cubra completamente, y las lluvias comenzarán a hacerse presentes. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que rondarán entre 0.3 y 1 milímetro en las primeras horas del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando desde el sur y sureste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde, aunque la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias sean menos intensas, con una probabilidad de precipitación que disminuirá a un 5% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

La puesta de sol se producirá a las 19:21, y para entonces, el cielo seguirá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta. La noche se presentará tranquila, aunque fresca, con temperaturas que rondarán los 6 grados y una humedad que se mantendrá alta.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para el tiempo invernal y tomen precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.