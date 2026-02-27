El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto durante la mayor parte del día.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes de Poio deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en la mañana y aumentando a 2 mm en las horas posteriores. Esto indica que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será constante y podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables a lo largo del día, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las máximas se alcanzarán en las horas centrales, mientras que por la tarde y al caer la noche, se espera un ligero descenso. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, con valores que rondarán el 90% en las horas más húmedas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se consideran peligrosas, podrían hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas y del 70% entre las 7 y las 13 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Sin embargo, la probabilidad disminuye considerablemente hacia la noche, cuando se espera que el tiempo se estabilice un poco.

Los residentes de Poio deben estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es recomendable llevar ropa adecuada y paraguas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.