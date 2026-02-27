El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Pazos de Borbén. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 60% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados a lo largo del día. En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una atmósfera bastante densa y húmeda. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 1 y 2 mm de lluvia, con la mayor intensidad esperada entre las 5 y las 11 de la mañana. Las lluvias serán escasas, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles y caminos de la localidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los residentes se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan hacia la noche. La temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:21, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

