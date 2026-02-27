El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con la posibilidad de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la mañana y se prolongarán hasta la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los habitantes de Oia deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas, especialmente durante las primeras horas del día. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total, lo que, aunque no es significativo, puede generar un ambiente fresco y húmedo.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 90% y el 95% durante la mañana, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 18 km/h hacia el mediodía. En la tarde, se prevé que el viento alcance velocidades de hasta 37 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas expuestas. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que el día avance, se espera que el cielo permanezca cubierto, pero las condiciones mejorarán hacia la noche, con una disminución de la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. Los residentes de Oia deben estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras que podrían interrumpir las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.