El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Las condiciones meteorológicas indican un 100% de probabilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un día húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 10 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se prevé alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 33 km/h provenientes del noroeste. Esto podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana. Esto, combinado con la lluvia escasa que se espera, podría resultar en condiciones de visibilidad reducida y un ambiente potencialmente peligroso para la conducción. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

A medida que el día avance, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente hacia la tarde y la noche, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en las últimas horas del día. Sin embargo, la bruma y la humedad persistirán, lo que podría afectar la visibilidad durante la noche.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.