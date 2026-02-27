El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará, y se espera un incremento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso y posteriormente cubierto, lo que podría traer consigo algunas precipitaciones.

Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío. A partir del mediodía, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde, aunque la sensación térmica podría ser menor debido a la humedad y el viento.

Las precipitaciones son un factor a tener en cuenta hoy. Se prevé que a partir de las 4 de la mañana, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 1.5 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 65% de probabilidad en las primeras horas y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente durante la mañana.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente, con una disminución en la nubosidad y la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad también disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a los residentes después de un día de clima inestable.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que requerirá que los ciudadanos se mantengan informados y preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.