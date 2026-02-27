El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Entre las 2:00 y las 6:00 de la mañana, la probabilidad de precipitación será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad en las primeras horas del día.

Durante la mañana, el viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 18 km/h, aumentando a medida que se acerque el mediodía, alcanzando rachas de hasta 41 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará a noroeste por la tarde, manteniendo velocidades similares.

A partir de las 10:00 de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 13 grados, pero con la llegada de la tarde, podría descender ligeramente a 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la combinación de viento y humedad, lo que podría hacer que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena en general, aunque las lluvias podrían reducirla temporalmente en momentos de mayor intensidad. La tarde se presentará con un cielo cubierto, pero se espera que hacia el final del día, alrededor de las 7:00 de la tarde, las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia.

La puesta de sol se producirá a las 19:23, marcando el final de un día que, aunque comenzará con inestabilidad, podría ofrecer un respiro hacia la noche. Es recomendable que los residentes y visitantes de O Grove se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, especialmente si tienen planes al aire libre.

