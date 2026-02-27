El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada debido a la nubosidad, y se espera que las condiciones se mantengan así a lo largo del día. A partir de la madrugada, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, que será escasa pero constante.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que indica un ambiente fresco. La temperatura más baja se registrará en las primeras horas del día, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 88% en las horas más críticas, lo que puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 65% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00 y un 70% entre las 7:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, y se espera que las condiciones mejoren hacia la noche, con cielos más despejados y temperaturas que rondarán los 11 grados.
Es recomendable que los habitantes de Nigrán tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, debido a la posibilidad de lluvia y viento fuerte. A medida que el día avance, las condiciones climáticas mejorarán, permitiendo disfrutar de una noche más tranquila y despejada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.
