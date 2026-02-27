El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de bruma y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 9 grados que irá aumentando ligeramente hasta alcanzar los 14 grados en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 89% y alcanzando hasta un 95% en las horas más frescas.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas de la mañana y hasta 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, y disminuyendo a un 5% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a la lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas cercanas al mediodía. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas que se mantendrán en torno a los 11-14 grados.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, esta probabilidad disminuye drásticamente a un 5% en la tarde, lo que sugiere que las tormentas serán más probables en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, aunque se mantendrá algo nuboso. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad comenzará a bajar, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar una sensación de frescura.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y frescas, especialmente si planean salir durante la mañana.

