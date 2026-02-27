El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío.
A partir de las 3 de la madrugada, se prevé que la lluvia comience a hacer acto de presencia, con una precipitación estimada de 0.4 mm. Esta tendencia continuará durante la mañana, con lluvias ligeras que podrían acumular hasta 1 mm entre las 4 y 6 de la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% en este periodo, lo que indica que es muy probable que los residentes de Moraña necesiten paraguas al salir de casa.
Durante la tarde, las condiciones climáticas no mejorarán significativamente. El cielo seguirá cubierto, y se anticipa que las lluvias escasas persistan, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm entre las 7 y 8 de la tarde. La temperatura se mantendrá estable en torno a los 11 grados , con una ligera subida a 12 grados hacia el mediodía. La humedad alcanzará su punto máximo, llegando al 96% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el este, con velocidades que disminuirán a 3 km/h hacia la noche. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la sensación térmica, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% durante las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán constantes, las tormentas eléctricas no son muy probables.
En resumen, Moraña experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los residentes deben prepararse para un tiempo inestable y llevar consigo protección contra la lluvia si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.
