El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por bruma, lo que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 10 grados , lo que sugiere un ambiente fresco.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es probable que los habitantes de Mondariz se enfrenten a un inicio de jornada húmedo. Las lluvias, aunque ligeras, podrían acumularse, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 2 mm.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar la sensación de inclemencia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con valores que podrían llegar a los 16 grados , proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas matutinas.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día, especialmente en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, a pesar de las temperaturas moderadas.

Hacia la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que comenzará a despejarse. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, superando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hacia la noche.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias y tormentas en la primera mitad del día, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde y noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.