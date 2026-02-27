El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con la posibilidad de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la tarde.

La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1.5 mm, con los periodos más críticos de lluvia entre las 03:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se anticipa que el viento podría alcanzar rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a despejarse, aunque el cielo seguirá mayormente nuboso. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados , y el viento se moderará, lo que podría ofrecer un respiro a los que buscan salir a disfrutar de la noche.

Es importante que los habitantes de Moaña tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas podría hacer que la experiencia sea menos placentera. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.