El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente estable.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 1.0 mm en total durante el día. Sin embargo, la presencia de tormentas es también un factor a considerar, con un 65% de probabilidad de tormenta en las primeras horas de la tarde, aumentando a un 70% entre la 1 y las 7 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más frescas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría contribuir a la sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 10 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente después de las 7 de la tarde. Los residentes de Meis deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente, especialmente en lo que respecta a la actividad tormentosa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.