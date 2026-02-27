El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, especialmente entre las 3 y las 8 de la mañana, cuando la probabilidad de precipitación se eleva al 100%. Durante este periodo, se anticipan tormentas que podrían traer consigo lluvias de hasta 1 mm. Las rachas de viento también serán notables, con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h, provenientes del sur, lo que podría generar un ambiente inestable.

A partir de las 9 de la mañana, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 12 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría afectar la comodidad de los habitantes. En la tarde, se prevé que la temperatura suba un poco, alcanzando los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento.

Hacia la tarde y la noche, la situación meteorológica mejorará gradualmente. Las lluvias cesarán, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que las condiciones se estabilicen. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia la noche. La humedad también disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a los residentes después de un día de inclemencias.

Es importante que los habitantes de Meaño se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de tormentas y vientos fuertes. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. La jornada cerrará con un cielo cubierto y temperaturas frescas, marcando el final de un día inestable pero que promete mejorar hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.