El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 100% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a la lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a ser escasas, pero constantes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche. La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 86% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y puede hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a lo largo del día. Se prevén ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 37 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las horas de mayor actividad, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00 y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y descargas eléctricas.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en las horas nocturnas. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Marín se preparen para un día mayormente húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas durante las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.