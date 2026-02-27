El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero de 2026, Lalín se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, y a medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado de cubierto con lluvia escasa en las horas centrales. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de las 3 de la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm, y continuarán de manera intermitente hasta la mañana.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 4 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la noche y las primeras horas del día, mientras que se espera un ligero aumento hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 12 grados. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento, que soplará con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h, principalmente del sector NO. Este viento, aunque no será constante, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 70% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 65% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente en las horas de la tarde y la noche, donde se espera que la actividad eléctrica sea mínima.

Los ciudadanos de Lalín deben estar preparados para un día de inclemencias meteorológicas, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos. Aunque las lluvias no serán intensas, la combinación de viento y humedad puede hacer que el día se sienta más frío y húmedo de lo habitual. Se recomienda precaución al conducir, especialmente en las primeras horas del día, cuando las condiciones pueden ser más adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.