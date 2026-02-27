El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

Hoy, 27 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 86% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque la probabilidad de lluvia aumentará. Entre las 01:00 y las 07:00, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se prevé que sean escasas. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la madrugada, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en la mañana.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 19 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En las horas centrales de la mañana, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables. La probabilidad de tormentas se mantiene alta, con un 70% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas. A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas horas de nubosidad variable, pero la posibilidad de lluvia persistirá, aunque con menor intensidad.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas. Sin embargo, al caer la tarde y acercarse la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, llegando a los 10 grados hacia el final del día.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:22, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo frescas y húmedas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 9 grados y una humedad que podría aumentar, alcanzando hasta el 77% hacia el final del día. En resumen, se recomienda a los habitantes y visitantes de A Illa de Arousa que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.