El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen ligeramente, especialmente entre las 4 y las 10 de la mañana, donde se prevé una precipitación de hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de A Guarda necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un ambiente húmedo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. Para el mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección norte, con ráfagas que podrían llegar hasta los 27 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados . Sin embargo, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica se mantenga por debajo de los 15 grados. Durante la tarde y la noche, el cielo comenzará a despejarse, dando paso a un tiempo más despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso a las 19:23.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad disminuye considerablemente, lo que sugiere que el tiempo mejorará hacia el final del día.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un tiempo más despejado hacia la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia y el viento, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.