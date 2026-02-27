El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. A medida que avance el día, se espera que las nubes se intensifiquen, alcanzando un estado muy nuboso y posteriormente cubierto, lo que podría generar lluvias escasas en las horas de la tarde.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir del periodo de las 03:00, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm. A lo largo de la mañana, la lluvia se mantendrá ligera, con valores que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que podría hacer que el suelo se sienta húmedo y resbaladizo. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, y aunque disminuirá en las horas posteriores, aún se prevén chubascos dispersos.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable durante el día, comenzando en torno a los 10°C en la madrugada y alcanzando un máximo de 15°C por la tarde. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 9°C hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en las horas de la mañana.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo una velocidad moderada.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad disminuirá significativamente, lo que sugiere que las condiciones mejorarán hacia la noche.

En resumen, los habitantes de Gondomar deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.