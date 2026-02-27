El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían comenzar a caer desde la madrugada y continuar durante la mañana. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.9 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 5 y 12 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, aumentando ligeramente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, llegando a los 5 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 60% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 31 km/h. Estas condiciones de viento podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se prevé un 65% de probabilidad de tormenta durante las primeras horas del día, lo que podría generar algunas inquietudes en los habitantes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas. La probabilidad de precipitaciones disminuirá hacia la noche, con un 0% de probabilidad de lluvia en las últimas horas del día. Sin embargo, la bruma y la humedad persistirán, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones de frío y viento, y que estén preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.