El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de febrero

El día de hoy, 27 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en la madrugada.

La precipitación será un factor constante, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.7 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para un inicio de jornada húmedo. A partir de la mañana, la lluvia se volverá más intermitente, aunque la posibilidad de tormentas se mantendrá alta, alcanzando un 65% en las primeras horas y un 70% entre las 7 y las 1 de la tarde.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, con mínimas de 7 grados y máximas que no superarán los 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste, alcanzando rachas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la alta humedad relativa, que se situará en torno al 90% durante la mayor parte del día, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas disminuirá, las lluvias podrían persistir, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando valores de 8 grados hacia el final del día.

Los ciudadanos de A Estrada deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede generar un ambiente incómodo. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir. La jornada se cerrará con un cielo cubierto y una temperatura que rondará los 7 grados, marcando el final de un día marcado por la inestabilidad climática.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-26T20:57:12.